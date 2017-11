Mattilsynet vurderer å politimelde grisebonde i Rogaland

– Det er i alle fall meir enn 100 dyr. Vi ønskjer ikkje å talfeste dette meir nøyaktig, men går ut med dette talet for å vise at det dreier seg om ein stor dyretragedie, seier avdelingssjef Odd-Ivar Berget i Mattilsynet til NTB.

Veterinærane i Mattilsynet skal vurdere kva som skal skje med resten av dyra på garden. Nokre kjem til å bli avliva fordi dei er i dårleg forfatning, mens andre blir sende til slakt.

– Dette er den viktigaste jobben no, å sikre dyra og å avvikle drifta. Etterpå skal vi vurdere politimelding, slik vi alltid gjer i alvorlege dyrevelferdssaker, seier Berget.

Fekk pålegg

Det var tilsette i kjøttkontrollen på slakteriet til Nortura på Forus som sist fredag sende ein bekymringsmelding til Mattilsynet. Dyra som hadde komme inn til slakt frå besetningen på Time, var i svært dårleg forfatning.

– Det var tilsette i kjøttkontrollen, som kontrollerer slakt i slakteria, som varsla internt om at det var grunn til uro. Det hadde dei heilt rett i, slår Berget fast.

Han seier dei vurderte uroa som såpass alvorleg at representantar frå Mattilsynet reiste ut til garden på slutten av dagen.

– På fredag fekk dei berre sett ein del av besetningen, men da dei reiste ut igjen på måndag, fant dei svært mange døde dyr, seier Berget.

To griser stod det så dårleg til med at dei måtte avlivast umiddelbart, skriv Stavanger Aftenblad. Det var mykje skitt i bingane, og bonden fekk òg pålegg om umiddelbart å rydde og å sørgje for at grisene fekk nok mat.

Sauer òg

Ifølgje Mattilsynet er det snakk om både smågris og slaktegriser. Dei andre dyra på garden ser ut til å vere i god form.

– Bonden har òg sauer på garden, men så langt har vi ikkje sett noko som gir grunnlag for uro når det gjeld sauehaldet, seier Berget.

Han fortel at den aktuelle bonden ikkje har vore i Mattilsynets søkjelys tidlegare.

– Vi var der for to år sidan, men fann den gongen ikkje grunnlag for uro, seier avdelingsleiaren.

– Viss vi vel å politimelde grisebonden, er det opp til politiet å finne ut kva som har skjedd. No vil vi i første omgang jobbe med å få alle fakta på bordet og deretter avgjere om det blir ei politimelding, seier Berget.

Dumpa griser på jorde

I helga vart det oppdaga fleire døde griser på eit jorde bak ein gard i distriktet. Eit bilete som viste 20–30 døde griser liggjande i ein haug, fekk Mattilsynet til å reagere. Dette er likevel ikkje same garden som den på Time, der drifta no blir avvikla, skriv Stavanger Aftenblad.

– Vi har sett på forholda på garden og har ikkje funne noko som gir grunnlag for uro, seier Berget.

Mattilsynet trur på denne bonden, som har forklart at dei døde grisene vart dumpa på jordet ved eit uhell.

Mattilsynet har ansvaret for å føre tilsyn med at svin blir røkta og transportert i samsvar med regelverket om dyrevelferd, dyrehelse og merking. Tilsynet skal førebyggje dyrelidingar og sjukdomsutbrot. Det er dyreeigaren som sjølv har ansvaret for å følgje regelverket.

Oppmodar til politimelding

– Det er alvorleg når mange dyr lir og døyr i kommersiell oppdrett, og fleire av desse sakene burde gå for domstolane, seier Siri Martinsen, veterinær i NOAH. Dyrevernorganisasjonen oppmodar Mattilsynet til å melde bonden til politiet.

Martinsen peikar på at Rogaland i statsbudsjettet i fjor fekk pengar til ei eiga dyrepolitiavdeling, og at det burde vere sjølvsagt at denne blir involvert i saka.

NOAH meiner òg at det er problematisk å sende griser frå ein slik stad i slakteritransport, for så å utsetje dyra for enda meir stress på slakteriet.

– Dersom grisene ikkje kan leve vidare, bør dei få avslutte livet med minst mogleg stress, seier Martinsen.

Også Dyrevernalliansen meiner saka er ein alvorleg dyretragedie som bør meldast til politiet. Dei roser Mattilsynet for å ha handla raskt i saka. Til NRK seier kommunikasjonsrådgivar Kaja Ringnes Efskind i Dyrevernalliansen at dei kjem til å melde saka til politiet dersom Mattilsynet ikkje gjer det.