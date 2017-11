Bedrifter risikerer straffetiltak for dyre kundeservicenummer

Både marknadsføringslova og EU-domstolen forbyr no næringsdrivande å vise kundar til dyre spesialnummer. Taksten skal vere den same som når ein ringjer eit vanleg mobil- eller fasttelefonnummer.

Barne- og likestillingsdepartementet gav næringsdrivande frist til 15. oktober med å rette seg etter det nye lovverket. Dei fleste bedriftene har retta seg etter lova, men ifølgje Forbrukarombodet vert ho framleis broten av mange bedrifter, fortel NRK.

No varslar Forbrukarombodet straffetiltak for bedrifter som framleis nyttar dyre, femsifra nummer.

– Det kan vere at vi rett og slett må fatte eit vedtak om økonomiske sanksjonar for å sørgje for at dei ikkje bryt lova vidare, seier nestleiar hos Forbrukarombodet, Bente Øverli.

Øverli seier Forbrukarombodet ikkje ser noko mønster når det gjeld kva selskap som ikkje rettar seg etter lova.

Bedriftene er no lovpålagde å enten avvikle overtakserte spesialnummer, eller å tilby eit alternativt og synleg kundenummer til normal pris.

(©NPK)