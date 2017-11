Gjelda til nordmenn stig framleis

– Dette gir grunn til bekymring, seier Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen til Dagens Næringsliv.

Tilsynet la onsdag fram den andre utgåva av rapporten «Finansielt Utsyn 2017».

Den gjennomsnittlege gjeldsbelastninga blant norske hushald er no på rekordhøge 222 prosent av den disponible inntekta, skriv avisa. Samtidig sørgjer ei rekordlåg rente for at rentebelastninga til hushalda framleis er relativt låg.

Finanstilsynet fryktar at befolkninga undervurderer sjansen for auka renter og påpeiker at mange låntakarar er svært sårbare for renteaukingar.

– Norske låntakarar har lenge føretrekt flytande renter på bustadlåna sine. Årets bustadlånsundersøking viser at delen nye lån med fast rente har falle ytterlegare, og no er så låg som 4 prosent. Det inneber at norske hushald vert raskt ramma ved ein renteoppgang, og dette kan få store negative verknaden i norsk økonomi, heiter det i ei utsegn frå tilsynet.

(©NPK)