Kvar tredje direktør i direktorata har opplevd politisk press

Spørsmålet om finansminister Siv Jensen (Frp) utøvde utilbørleg politisk press i konflikten med den avgåtte SSB-direktøren Christine Meyer, blir truleg tema i ei open høyring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Meyer er uansett ikkje den einaste direktorats-direktøren som meiner å ha opplevd at politisk leiing prøver å påverke arbeidet på ein måte som bryt med retningslinjene for kontakt eller som går på akkord med faglege vurderingar i direktoratet.

Av 39 toppleiarar i dei 63 direktoratet i landet som svarte på ei undersøking i regi av Ukeavisen Ledelse og Dagens Perspektiv, seier 14 at dei har opplevd politisk press. Det er då snakk om kontakt mellom departement og direktorat som går utover det som er formalisert eller vanleg – inkludert uformell kontakt.

Delt ansvar

Eit fleirtal av direktørane kvir seg for å meine noko bastant om den aktuelle konflikten, men berre to av dei 19 som uttaler seg, gir Meyer skulda for alt bråket.

Sju av dei meiner at departementet burde «stått opp for etatsleiaren sin» fordi Meyer hadde eit tydeleg mandat til å omstille SSB.

Sju andre meiner derimot at Meyer ikkje har tatt dei politiske signala, men at «Finansdepartementet burde vore mykje tydelegare på eit tidlegare tidspunkt, slik at Meyer kunne korrigert kursen».

Kritisk til kutt

Halvparten av direktørane gir uttrykk for skepsis til effektiviserings- og avbyråkratiseringsreforma til regjeringa, som tar sikte på å kutte dei årlege budsjetta med 0,5 prosent, men som etter budsjettforhandlingane i Stortinget har enda noko høgare.

I 2015 sparte staten 1,4 milliardar kroner ved å kutte driftsbudsjetta på denne måten.

Ti av direktørane – kvar fjerde som har svart – seier at dei allereie effektiviserer og omstiller, slik at ostehøvelkuttet i realiteten går ut over dagleg drift. Dei karakteriserer ostehøvel-prinsippet som «urettferdig og vilkårleg».

(©NPK)