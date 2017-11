Politidirektoratet ønskjer ikkje generell væpning av politiet

Politidirektør Odd Reidar Humlegård presenterte torsdag Politidirektoratets innspel til forslaget frå væpningsutvalet om å vidareføre dagens våpenordning i politiet.

Under pressekonferansen kom det fram at Politidirektoratet støttar forslaget til væpningsutvalet om å ha uvæpna politi som hovudmodell i Noreg.

Politimeistrane i dei tre største byane Oslo, Bergen og Trondheim ønskjer væpning på generelt grunnlag, og Humlegård vektla at direktoratet støttar innspela om å opne opp for væpning i litt større grad enn kva dagens regelverk tillèt. Han presenterte «områdevæpning», ei løysing som kan opne for væpning i fleire situasjonar enn dagens regelverk gir høve til.

Politidirektøren foreslår å senke terskelen for at patruljar skal væpne seg når dei er i utsette område, blant anna i områda rundt Oslo sentralstasjon og Oslo lufthamn.

I mars konkluderte væpningsutvalet med at politivåpena framleis bør liggje innelåst i bilen. Seks av dei sju medlemmene i utvalet sa nei til generell væpning av politiet. Beredskapstroppens tidlegare leiar Anders Snortheimsmoen utgjorde mindretalet som meiner politiet bør bere eit uladd våpen, med ammunisjon tilgjengeleg.

Totalt ønskjer seks politidistrikt ei vidareføring av dagens ordning. Tre politidistrikt støttar forslaget til mindretalet om å bere uladd våpen, medan tre politidistrikt og Politiets utlendingseining (PU) ønskjer generelt væpna politi.

(©NPK)