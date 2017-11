Skattedirektøren i Noreg er bekymra for foreslått politireform

– Eg er alvorleg bekymra for konsekvensen av dei foreslåtte endringane. Eg trur det er ein fare for at det viktige arbeidet mot økonomisk kriminalitet vil bli svekt ved at den typen saker vil tape i ein kontinuerleg prioritering mot annan type kriminalitet innanfor ei felles eining som er foreslått, seier skattedirektør Hans Christian Holte til Dagens Næringsliv.

Fredag går høyringsfristen ut for reforma av politiets særorgan. Bakteppet er NOU-rapporten frå eit regjeringsutnemnt særorganutval, som har foreslått at dagens særorgansstruktur blir erstatta med to einingar for høvesvis etterforskingsbistand og beredskapsbistand.

Arbeidet med dette reformforslaget kjem på toppen av ei omstilling med å få dei nye politidistrikta til å fungere som dei skal.

I januar i fjor blei nærpolitireforma sparka i gang med at talet på politidistrikt blei kuttet frå 27 til 12, og vidare skal blant anna naudsentralar blir samlokaliserte og 126 lensmannskontor leggjast ned.

