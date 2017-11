Undersøking: Nær 3.000 kroner per månad skil dyraste og billigaste SFO

I Berlevåg må foreldre betale 850 kroner for ein fulltidsplass på ei skulefritidsordning (SFO) for eit barn, medan foreldre i Rana må ut med 3.742 kroner i månaden, ifølgje NTNU Samfunnsforskning.

Instituttet opplyser at 60.000 barn, det vil seie 62 prosent av alle elevar i 1. til 4. klasse, nyttar seg av eit kommunalt tilbod som SFO. Ifølgje instituttet er den nasjonale kvalitetssikringa svak og variasjonen stor.

– Det finst få eller ingen konkrete krav til innhald eller kompetanse hos tilsette, ei heller til prisnivå på tilbodet, heiter det i ei utsegn frå NTNU. Derfor vil dei no, saman med forskarar frå Stockholms universitet, kartleggje det norske SFO-tilbodet.

Utgangspunktet for undersøkinga er at alle skular er pålagde å ha eit skulefritidstilbod som skal gi barna omsorg og tilsyn. Tilbodet skal også sørgje for at barn med funksjonshemming får gode utviklingsvilkår.

