Bondelaget nøgde med nytt ulvevedtak

– Eg håper jo at det som regjeringa no legg fram, vil føre til at vi kjem i gang med jakt både i beiteprioriterte område og i ulvesona så fort som mogleg. Det er viktig å komme i gang på snøføre, seier Lars Petter Bartnes, leiar i Norges Bondelag, til NTB.

Han er nøgd med at Helgesen følgjer tilrådinga frå organisasjonen om å skrive eit nytt vedtak, som skal oppfylle krava i lova, etter at Oslo tingrett slo fast at det førre ikkje gjorde det.

Bartnes er derimot kritisk til at departementet ikkje vil tillate felling av Slettåsflokken og påpeiker at denne flokken held til tett på mange bebuarar.

Forslaget om å utvide jaktperioden utanfor ulvesona både på hausten og våren, som Helgesen også la fram fredag, blir tatt godt imot. Bartnes håper det vil bety at ein kan få tatt fleire ulvar som angrip sau.

– Det vil kunne føre til færre dyretragediar, seier han.

