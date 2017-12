DSB tilrår SMS-varsel til alle ved terror og krise 

SMS-varsling ved alvorlege sikkerheitspolitiske kriser og ved hendingar i fredstid der informasjon raskt må ut, er rekna som eit nyttig supplement til tyfonvarslinga ein har i dag, heiter det i ein rapport som Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) har laget på oppdrag frå Justis- og beredskapsdepartementet.

DSB meiner vidare at tyfonanlegga må rustast opp. I tillegg blir det peikt på at det manglar planar for korleis ein skal varsle i krisesituasjonar der elektronisk kommunikasjon blir sett ut av spel.

Befolkninga kan da varslast via høgtalarar i bilar eller ved dør-til-dør-aksjonar, i eit samarbeid mellom Sivilforsvaret, kommunane og frivillige organisasjonar. «Men det må utviklast planverk også for dette», blir det understreka i rapporten.

Tilfluktsromma lèt til å vere eit sørgeleg kapittel. DSB påpeiker «store manglar» på tilstanden på tilfluktsromma, innan planverk for klargjering og drift og ikkje minst vedlikehald. Rådet frå DSB er å ruste opp eksisterande tilfluktsrom, i tillegg til å byggje mindre dekningsrom der folk bur eller jobbar.

DSB har tidlegare foreslått å redusere styrken til Sivilforsvaret, men går no bort frå dette.

(©NPK)