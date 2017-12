Helgesen med nye ulve-svar

Helgesen har kalla inn til pressekonferanse klokka 12.30 der detaljane blir lagt fram.

For ei dryg veke sidan fekk WWF medhald i tingretten i kravet om å stanse lisensfellinga. Avgjerda fekk kraftige reaksjonar frå bondeorganisasjonane, så vel som frå fleire av partia på Stortinget.

Norges Bondelag har kravd at miljøvernministeren fattar eit nytt og betre grunngav ulvevedtak, og etter det NTB erfarer er eit slikt vedtak blant det som leggjast fram på pressekonferansen fredagen.

Allereie i førre veke slo Helgesen fast at han vurderte å fatte eit nytt vedtak som skal rette opp forholda som tingretten har innvendingar mot.

– Å anke rettsavgjerda tingretten har gjort er også eit alternativ eg vurderer i samråd med Regjeringsadvokaten. Sannsynet er likevel stor for at ein ankeprosess vil gjere at det tar lengre tid før lisensfellinga eventuelt kan starte opp igjen enn om vi endrar vedtaket, sa Helgesen i førre veke.

Ulvejakta utanfor ulvesona i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark var allereie i gang då WWF kravde jakta stoppa, og fem dyr var skutt.

WWF har saksøkt staten og bede om at domstolane skal gjennomgå heile den norske ulveforvaltninga.

