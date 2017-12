Mekling hos fagrørsla – 500 kan gå ut i streik frå tysdag

Representantar for Handel og Kontor (HK) og Arbeidarrørsla arbeidsgjevarforeining (AAF) møttest på kontoret til Riksmeklaren måndag klokka 10.

Dersom partane ikkje blir samde før fristen går ut ved midnatt måndag kveld, har Handel og Kontor varsla at om lag 500 medlemmer i 24 verksemder går ut i streik frå tysdag morgon. Det gjeld blant andre dei tilsette på hovudkontoret til LO, Fagforbundet og Fellesforbundet, skriv FriFagbevegelse.

– Om vi må streike, gjer vi det, seier nestleiar Bjørn Mietinen i Handel og Kontor.

Fagforeininga la fram to krav då partane møttest ved forhandlingsbordet 15. november. Det eine var auka lønn til dei som er lågast lønna innanfor dette tariffområdet, det andre var å auke lønna for rådgjevarar. To veker etter brotet blei dei same krava lagt på bordet hos Riksmeklaren i Oslo.

Handel og Kontor peiker blant anna på at det i lang tid har vore utfordrande at dei har lite informasjon om lønnsforholda i arbeidarrørsla. Medlemmene opplever at lønnsforskjellane er problematisk og viser til eit inntrykk av at tilsette som følgjer lønnssystemet i den såkalla Landsoverenskomsten mellom HK og AAF er dårlegare betalt enn tilsette som blir lønna etter husavtalar på den enkelte bedrift, og som sjølv forhandlar lønna sin.

Direktør Astrid Driva Rødsand i AAF håper partane kjem til semje, men seier dei ikkje kan etterkomme begge krava.

