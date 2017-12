Færre har fordommar mot jødar

Det viser rapporten «Haldningar til jødar og muslimar i Noreg 2017», utarbeidd av Holocaustsenteret, som blei lagt fram tysdag.

Samla er delen i befolkninga med særlege fordommar mot jødar gått ned frå 12,1 prosent i 2011 til 8,3 prosent i år. Samtidig har delen i befolkninga som i det heile ikkje støtter negative påstandar om jødar, aukar frå 55 til 69 prosent.

70 prosent av jødane som er spurt i undersøkinga svarer likevel at dei opplever at jødehatet er blitt verre dei siste åra.

Enkelte antisemittiske idear er framleis til stades i den norske befolkninga, men klart mindre markante enn for fem år sidan. For eksempel støtter 13 prosent påstanden «jødane i verda arbeider i det skjulte for å fremje jødiske interessert», i 2011 var det 19 prosent. Og 18 prosent meiner at «Jøder ser på seg sjølv som betre enn andre», ned frå 26 prosent i 2011.

Utbrente antimuslimske haldningar

Undersøkinga viser også ei stor utbreiing av antimuslimske haldningar i det norske folk.

Samla har 34,1 prosent av befolkninga utprega fordommar mot muslimar. Heile 48 prosent av respondentane støtter påstanden «muslimar har sjølv mykje av skulda for aukande muslimhets».

Påstanden «muslimar vil ikkje integrerast i det norske samfunnet» blir støtta av 42 prosent av dei som er spurt. Samtidig svarer 39 prosent bekreftande på påstanden «muslimar utgjer ein trussel mot norsk kultur», og 31 prosent meiner at «muslimar ønsker å ta over Europa».

Vanlegare med antisemittisme hos muslimar

Samtidig viser undersøkinga at antisemittiske haldningar er meir utbreidd blant muslimar enn elles i befolkninga.

Blant muslimske innvandrarar som har vore busett minst fem år i Noreg støtter 28,9 prosent negative påstandar om jødar. I resten av befolkninga er delen 8,3 prosent.

Heile 42 prosent i det muslimske utvalet meiner at «jødar har altfor stor innverknad over internasjonal økonomi», mot 13 prosent i befolkninga. Berre 9 prosent avviser denne påstanden, mot 46 prosent i befolkninga.

Blant muslimane er det 28 prosent som støtter påstanden «jødane i verda arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser», mot 13 prosent i resten av befolkninga.

Fakta om undersøkinga til HL-senteret

* Befolkningsundersøkinga om haldningar til jødar og muslimar i Noreg 2017 er ei oppfølging av undersøkinga «Antisemittisme i Noreg? Haldninga den norske befolkninga har til jødar og andre minoritetar» frå 2012.

* Prosjektgruppa består av nasjonale og internasjonale ekspertar innan antisemittisme og kvantitativ forskning, og har same samansetjing som ved førre undersøking: Christhard Hoffmann (leiar), Claudia Lenz, Cora Alexa Døving, Vibeke Moe, Kristine Bjørndal, Irene Levin, Werner Bergmann, Ottar Hellevik og Øivind Kopperud.

* Prosjektet er finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet.

