Coop og Unil kallar tilbake smårettskinke og -bacon

Coop kallar tilbake Coop smårettskinke strimlet 2x90 gram og Coop smårettbacon 2x90 gram frå butikkane etter at det er påvist listeria i produksjonslokala.

Norgesgruppen trekker tilbake Folkets Smårett og Topping med baconsmak, Folkets Smårett og Topping av kokt skinke, i tillegg til First Price Smårettskinke.

Verken i produkta til Coop eller Norgesgruppen er det funne listeria i sjølve produkta.

– Det er funne listeria hos underleverandøren vår Fatland på ei produksjonslinje. Produktet er trekt frå butikk og vil ikkje bli tatt inn igjen før mistanken er borte, opplyser Unil, eit underselskap i Norgesgruppen.

– Kundane skal stole på at den maten dei handlar hos Coop er trygg, og for å vere heilt sikre har vi derfor avgjort å trekke partiet frå butikkane våre. Vi oppfordrar alle kundar som har kjøpt produktet om å levere det tilbake, slik at dei kan få refundert pengane, seier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen.

Dei fleste som får ein dose av listeriabakteriar i seg, blir ikkje sjuke. Men for personar som har ein tilstand der immunsystemet er svekt, er det auka risiko for å bli sjuk ved smitte.

