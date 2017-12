Alvorleg ulykke på Ula-feltet i Nordsjøen

Hovudredningssentralen for Sør-Noreg (HRS) bekreftar at det har vore ei ulykke på Ula-feltet i Nordsjøen. Klokka 12.02 kom det inn melding om at ein person hadde falle i sjøen frå riggen Maersk Interceptor på Ula-feltet. Endå ein person var skadd, melder Stavanger Aftenblad.

Riggen var på oppdrag for AkerBP då ulykka skjedde, ifølgje EnerWE.

– To personar var involverte. Ein person fall i sjøen, og ein fekk ein fallande gjenstand over seg, seier redningsleiar Andreas Bull ved HRS.

Personen som fall i sjøen er henta opp, og blir transportert til land med redningshelikopteret på som er stasjonert på Ekofisk-feltet.

