Jordras trefte bustadhus på Osterøy – kvinne skadd

Politiet opplyste at nødetatane rykte ut til staden ved 6.45-tida torsdag morgon.

– Vi er på staden og har starta evakuering. Éin person var sakna, men er funnen, seier operasjonsleiar Hans Eirik Thue i Vest politidistrikt til NTB.

Ifølgje NRK var dette ei kvinne, og ho skal ha blitt skadd. Kvinna fekk behandling av helsepersonell på staden og blei frakta til sjukehus for vidare behandling.

Det bur ifølgje politiet sju personar i huset som blei treft av raset. Politiet opplyser at det førebels ikkje er meldt om fleire sakna, men at dei ikkje har full oversikt over rasområdet.

Brannvesenet har rykt ut med ressursar frå fleire stader, mellom anna med klatregruppe og tungberging.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) opplyser at dei sender ein geolog for å undersøkja rasområdet.

Dei siste dagane har det regna kraftig på Vestlandet, og NVE har sendt ut jordskredvarsel i gul kategori for Vestlandet. I tillegg er det sendt ut flaumvarsel i oransje kategori i indre strøk av Hordaland og Rogaland på grunn av regn og snøsmelting. Skalaen for varsling har fire kategoriar: grønt (1), gult (2), oransje (3) og raudt (4), der raudt er det mest alvorlege.

Begge varsla gjeld fram til fredag klokka 7.