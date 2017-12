Klassekampen: Færre krigsveteranar får erstatning

Ifølgje avisa har utbetalingane frå ordninga gått kraftig ned, samtidig som delen avslag har gått kraftig opp. I haust førte dei låge utbetalingane til at Forsvarsdepartementet kunne overføre 100 millionar kroner frå erstatningsordninga på statsbudsjettet til andre formål.

Veteranforbundet SIOPS (Skadde i internasjonale operasjoner) meiner dette kjem av ein ny og strengare praksis for utbetaling av erstatning. Dei hevdar endringa blei merkbar frå hausten 2016 og hevdar at det no blir stilt strengare krav til dokumentasjon for veteranane.

– Det er ikkje slik at du får symptom på ein psykisk seinskade den dagen du landar på Gardermoen etter endt teneste. Det er ein skade som gjerne blir oppdaga og erkjent over tid, noko som ofte gjer det vanskeleg å skaffa såkalla tidsnær dokumentasjon. No ser det ut som om det er noko dei ikkje tek omsyn til lenger, seier samfunnskontakt Gisle Bruknapp i forbundet.

Forsvarsdepartementet og Statens pensjonskasse, som er ansvarleg for ordninga, avviser at ho har endra seg.

«Årsaka til at stadig flere saker ender med avslag, er at disse sakene i større grad enn tidlegare bygger på et svakare bevismessig grunnlag og ikke en innstramming i praksisen», skriv forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i ein e-post til avisa.

