NVE: Uvêr gir krevjande forhold fleire stadar i landet

Ekstremvêret som er varsla på Vestlandet fører med seg sterk vind, store nedbørsmengder og lyn. I tillegg er det også problem med ising fleire stadar, og uvêret kan føre til straumbrot, melder NVE.

Også Nord-Noreg og Austlandet kan forvente straumbrot på grunn av sterk vind og ising. Ifølgje NVE har nettselskapa mobilisert, og er godt førebudde på å måtte reparere eventuelle feil i straumnettet.

Etter fleire dagar med kraftig regn, er det i Hordaland og Rogaland betydeleg fare for flaum fleire stadar, mens farenivået for jordskred er moderat over heile Vestlandet. NVE oppfordrar folk til å halde seg borte frå flaumstore elvar og bekkar, og å unngå bratte skråningar.

Også snøskredfaren er betydeleg, både på Vestlandet og i Nord-Norge, og det har allereie gått nokre mindre snøskred. Det er venta betydeleg snøskredfare mange stadar også i dagane som kjem, opplyser NVE.

