Piano frå Hiroshima står på scenen under fredspriskonserten

Pianoet som no kjem til Noreg, vart produsert av Yamaha i 1938 og stod i ein privat heim i Ujina, berre 3 kilometer frå eksplosjonen i Hiroshima i 1945.

Eigaren har seinare donert pianoet til Mitsunori Yagawa, som har spesialisert seg på å rehabilitere instrument som vart utsette for Hiroshima-bomba. Yagawa har restaurert pianoet slik at det kan spelast på under konsertar, og pianoet har sidan medverka på mange konsertar i Japan, opplyser arrangøren av Nobels fredspriskonsert.

– Musikken har ingen grenser. Eg håpar at folk som opplever klangen av Hibaku-pianoet, vil kunne reflektere over verdien av fred og dei grufulle konsekvensane av atomvåpen, seier Yagawa.

Produsentane for konserten, Odd Arvid Strømstad og Kristian Kirkvaag, seier dei kjenner seg svært privilegerte over å kunne presentere pianoet under konserten i Telenor Arena måndag.

Konserten heidrar fredsprisvinnar ICAN som jobbar mot atomvåpen. Konserten skal leiast av skodespelar David Oyelowo. Elles skal blant anna John Legend, Lukas Graham, Zara Larsson, Matoma, Sigrid og Le Petit Cirque opptre.

(©NPK)