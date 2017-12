Auka avskoging i Brasil fører til redusert støtte frå Noreg

– Når avskoginga går opp, går utbetalingane ned. Det viser at systemet med å betale for resultat verkar, seier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

Noreg har sidan 2011 gitt fleire milliardar kroner til Amazonas-fondet som lønn for at Brasil har redusert avskoginga. Tiltaket sparer kloden for store klimautslepp.

Kvart år blir Brasils avskoging målt mot den gjennomsnittlege avskoginga dei siste ti åra. Dersom talet ligg under gjennomsnittet, får Brasil støtte frå Noreg. Avtalen går fram til 2020.

Avskogingstala for 2016 viser likevel at avskoginga i Brasils del av Amazonas gjekk opp med 27 prosent frå skogåret 2015. I skogåret 2016, som går frå august 2015 til juni 2016, var avskoginga på totalt 7.893 kvadratkilometer.

Kombinasjonen av auka avskoging og strengare referansenivå i avtalen med Brasil medfører at utbetalinga frå Noreg blir redusert til 350 millionar kroner. Til samanlikning har dei årlege bidraga i perioden 2009–2016 lege på i snitt 925 millionar kroner.

– Utbetalinga er i samsvar med samarbeidsmodellen, der Noreg betaler for resultat i Brasil. Denne modellen har Brasil sjølv utvikla, seier Helgesen.

Samtidig tyder tal frå oktober på at avskoginga i Brasil har gått ned med 16 prosent i skogåret 2017. Dersom tala blir bekrefta, vil det gi grunnlag for å auke utbetalinga igjen neste år.

(©NPK)