Ekstremvêret Aina: 11 meter høge bølgjer og sterk storm

På kysten av Rogaland og Hordaland er det vestleg full til sterk storm og kraftige vindkast på over 35 meter i sekundet.

Bergensbanen mellom Dale og Voss blei opna igjen natt til fredag etter å ha vore stengt grunna rasfare.

Sør for Bergen blei ferjestrekningen Hattvik-Venjaneset innstilt inntil vidare. Det same blei ferjesambandet Tau-Stavanger.

Skøyter søkk

Brannvesenet i Hordaland bad noko før klokka 3.30 natt til fredag om bistand til å lense to skøyter på cirka 50 fot i Tyrnevika på Sotra. Halvannan time seinare melde brannvesenet at de ikkje klarer å lense båtane grunna ekstremt dårleg vêr. Brannvesenet trekker på land grunna eiga sikkerheit, melder mannskapet i Hordaland.

Vegtrafikksentralen melder at europaveg 134 over Haukelifjell er stengt grunna ekstremvêret.

Natt til fredag var det vestleg full storm med 25 sekundmeter i kasta utsette stader sør for Sognefjorden. Det er venta vindkast på 35 til 40 sekundmeter inn over land.

Frå fredag morgon spaknar vinden til nordvest liten til full storm og 25 sekundmeter. Det er og venta høge bølgjer inn mot kysten, anslått til 8 til 11 meters høgde.

Høge bølgjer

Natt til fredag låg det eit stormsenter rett vest for Møre og Romsdal. Det er venta full storm utsette stader, og kraftige vindkast inn over land. Kombinasjonen av sterk vind, store nedbørsmengder og høge bølgjer gir potensial for store øydeleggingar.

Klokka 5 natt til fredag opplyser Sørvest politidistrikt at uvêret ikkje har medført noko ekstraarbeid for politiet sin del.

(©NPK)