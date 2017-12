Eni kan ta opp att produksjonen ved Goliat-feltet

Produksjonen ved Goliat-feltet har vore stoppa i over to månader etter at operatørselskapet Eni fekk pålegg om produksjonsstans av Ptil den 6. oktober.

Pålegget vart gitt etter at eit tilsyn retta mot el-sikkerheit på Goliat påviste alvorlege brot på regelverket.

Fredag melder tilsynet at dei er tilfredse med elsikkerheita på Goliat etter eit nytt besøk på feltet i slutten av november. Dei er også fornøgde med sikkerheitsplanane dei har fått presentert frå Eni og rettshavar Statoil.

– På bakgrunn av informasjon vi har fått frå Eni og Statoil, saman med vår eigen verifikasjon og samla vurderingar, reknar vi at pålegget no er etterkomme. Det betyr at vi ikkje har innvendingar mot at Eni tek opp att produksjonen på Goliat, heiter det frå Ptil.

Dei understrekar likevel at dette ikkje inneber godkjenning av sikkerheitssituasjonen, og at Eni og Statoil ber ansvaret for sikkerheita ved Goliat.

Før elsikkerheitsfeilen vart utbetra, meinte Ptil det var risiko for ei storulykke ved Goliat-feltet.

– Dette er feil som går inn i kategorien for storulykkesrisiko. Usikre tennkjelder og olje- og gassproduksjon er to ord som ikkje bør inngå i same setning. For å seie det litt banalt; det kan ikkje vere gneistar i område med olje og gass, sa Ingen Anda i Ptil i oktober.

(©NPK)