Oslo katolske bispedømme vurderer å anke bot for medlemsrot

Ved hjelp av telefonkatalogen og søk etter «katolsk-klingande etternamn» justerte tilsette i Oslo katolske bispedømme (OKB) i perioden 2011 til 2014 opp medlemsregisteret og kravde statsstøtte for eit stadig aukande tal medlemmer. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har berekna at det totalt er utbetalt 40 millionar kroner i urettmessid støtte over fleire år.

Bispedømmet fekk i november i fjor ei føretaksstraff på 1 million kroner, men nekta å godta bota. Dermed tok påtalemakta saka til retten.

Statsadvokat Kristian Jarland bad opphavleg om 5 millionar kroner i føretaksstraff og halvtanna års fengsel for den daglege leiaren som også var økonomisjef, av dei seks månader på vilkår. Resultatet vart likevel langt lågare bot og frifinning for den daglege leiaren.

– Eg registrerer at tingretten er einig med påtalemakta i at telefonkatalogmetoden er lovstridig. Vidare har retten følgt synet til påtalemakta på at det var fleire interne åtvaringar i Oslo katolske bispedømme utan at desse vart følgt opp, seier Jarland til NTB.

Han skal no bruke dei neste to vekene på å lese dommen grundig og vurdere om den skal ankast.

Ikkje vinnings hensikt

Tingrettsdommar Ellen Meinich Martens fastslår at det ikkje er bevist at det var tale om bevisst forsøk på juks. Når det gjeld den daglege leiaren, er det heller ikkje bevist at han hadde vinnings hensikt ved framsettinga av krava, verken personleg eller på vegner av OKB.

Martens understrekar at den daglege leiaren skal dømmast ut frå si eiga forståing av kva bispedømmet hadde krav på av økonomisk støtte frå det offentlege. I retten forklarte han at han var overbevist om at det var mange fleire katolikkar innanfor OKB enn dei fekk medlemsstøtte for.

– Blant anna på bakgrunn av ei sterkt aukande tilstrøyming til kyrkja frå Polen og Litauen og eit medlemstal som ikkje voks proporsjonalt, var han av den bestemte oppfatning at dei ikkje fekk den støtta dei hadde krav på. Nokon urettmessig gevinst for OKB var ikkje i hans tankar, fastslår tingrettsdommar Martens.

Burde gripe inn

Oslo tingrett meiner likevel at bispedømmet hadde gode moglegheiter til å førebyggje den ulovlege registreringspraksisen, men påpeikar at det ikkje er lagt fram instruksar over korleis medlemsregistreringa skulle gå føre seg.

I dommen viser tingretten til at det i eit bisperådsmøte i februar 2013 var semje om at det skulle sendast ut brev til alle personar som var registrerte ved telefonkatalogmetoden for å rydde opp. Biskop Bernt Eidsvig ønskte likevel først å ha eit møte med Den norske kyrkja for å samanlikne erfaringar, og for om mogleg å avtale ein vidare strategi. Møtet fann aldri stad.

– Biskop Eidsvig forklarte i retten at dette møtet på grunn av andre presserande gjeremål ikkje vart noko av. Ingen brev vart følgjeleg sendt ut, skriv tingretten og legg til at det heller ikkje vart gitt signal til den daglege leiaren om at praksisen skulle endrast.

Saka mot biskop Bernt Eidsvig vart lagt bort i fjor fordi statsadvokaten meinte det ikkje kunne bevisast at han hadde kjennskap til det som gjekk føre seg under hans leiing.

Vurderer anke

I Oslo katolske bispedømme er ein glad for at den daglege leiaren er frifunnen, men skuffa over at sviktande kontroll og rutinar har ført til at bispedømmet likevel må ut med 2 millionar kroner i føretaksstraff.

– Det strir mot vår oppfatning av kva som har skjedd. Vi er ikkje einig i bota, og skal no lese domspremissane før vi avgjer om vi skal anke eller ikkje, seier OKBs fungerande økonom Sindre-Jacob Bostad.

Det høyrer med til historia at rundt 55.000 av dei 65.000 medlemmene som vart henta inn ved telefonkatalogmetoden, i ettertid på telefon har bekrefta sitt medlemskap.