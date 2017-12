Punktum for nobeldraumen til Carl I. Hagen

Reiss-Andersen fekk 86 stemmer, Hagen 16 mens Fredrik Heffermehl fekk éi stemme.

Stortingsfleirtalet avgjorde som venta at det skulle røystast over berre éin fast plass til komiteen, mens Framstegspartiet held fast at Stortinget måtte stemme over to plassar. Fleirtalet ville det annleis.

– Vi ønskjer ikkje å stille motkandidat til Berit Reiss-Andersen, men ønskjer også å stemme for vår eigen kandidat til Nobelkomiteen, sa parlamentarisk leiar i Frp Hans Andreas Limi før voteringa.

