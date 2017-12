Tine skal byggje meieri for norsk ost i Irland

Noreg er pålagt av WTO å kutte subsidiering av Jarlsbergost. No flaggar Tine ut eksportproduksjonen av Jarlsbergost til Irland, skriv Dagens Næringsliv.

På eit styremøte i konsernet torsdag blei det bestemt bygging av eit gigantmeieri i Cork med ei ramme på 77 millionar euro.

– Vi har greidd ut ulike alternativ og har no tatt ei endeleg avgjerd, seier konsernsjef Hanne Refsholt.

Ifølgje Tines utrekningar ville eksport av Jarlsberg frå Noreg vore ulønnsam.

– Denne problemstillinga går mange år tilbake i tid både for Tine og Noreg. Heilt sidan 2003 har det vore semje om at eksportsubsidiar ikkje er ein bra måte å drive internasjonal handel på, så utfasinga har vi lenge vore budd på. Det har likevel vore ein lang prosess blant anna med eigarane, seier ho.

Når produksjonen på 90–100 millionar mjølk blir flagga ut, må det vere anna avsetning for det norske mjølkevolumet for å unngå overproduksjon. Volumet svarar til 500 norske mjølkebruk og kan få store konsekvensar for norsk landbruk.

