Væpna politiaksjon på Torp flyplass – bombegruppa på veg

Politiet er tilbakehaldne med å seie kva som er årsaka til at eit stort oppbod av politifolk, ambulansar og brannvesen vart sett inn på Torp flyplass ved Sandefjord fredag ettermiddag. Politiet bekreftar at det er ein situasjon, men at flyplassen er i normal drift.

Alt av politifolk i Vestfold har fått beskjed om å bli på jobben inntil vidare, melder Tønsbergs Blad.

– Det er mange som skulle gått frå jobb no. Vi held tilbake ressursar, men eg kan ikkje gå inn på noko tal. Det er ikkje heilt uvanleg at vi gjer det, seier kommunikasjonsrådgjevar Torgny Alstad i politiet til avisa.

Skarpskyttarar og bombegruppe

Sikkerheita var merkbart skjerpa fredag ettermiddag, med væpna politi som heldt vakt ved alle inn- og utgangar, melder NRK og Tønsbergs Blad. Skarpskyttarar var også observert på tak rundt flyplassen. I tillegg er bombegruppa frå Oslo-politiet kalla ut og var ved 17-tida på veg mot flyplassen, ifølgje VG.

– Politiet har fått informasjon som tilseier at politiet ønsker nærvær på Torp lufthamn Sandefjord i ettermiddag, skreiv Søraust politidistrikt i si første pressemelding om aksjonen.

Vidare understreka dei at det ikkje er snakk om nokon konkret trussel mot flyplassen, og at Torp lufthamn derfor er i vanleg drift.

Vitne i avhøyr

I ei seinare pressemelding utdjupa politiet at aksjonen er basert på informasjon dei fekk fredag formiddag.

– Det var informasjon som har gjort det nødvendig å gjennomføre førebyggjande tiltak ved lufthamna. Politiet arbeider no med å verifisere denne informasjonen gjennom vitneavhøyr, heiter det.

Politistasjonssjef Brian Jacobsen fortel til VG at dei har fått tak i eit vitne som dei håpar kan komme med meir informasjon.

– Vi håpar vitnet kan gi oss dei avklaringar vi treng for å ta avgjerder om kva vi skal gjere vidare, seier han.

Mogleg arrestasjon

Eit vitne fortel til Sandefjords Blad at det skal ha vore fleire polititenestemenn på togstasjonen på Torp fredag ettermiddag. Desse skal ifølgje vitnet ha tatt med seg ein mann ut av toget klokka 15.12.

Jacobsen kan førebels ikkje bekrefte dette.

– Det har eg ikkje nokon kommentar til no. Det må eg undersøkje rett og slett, seier han til Dagbladet.

Til NRK seier han at politiet held fram aksjonen til dei får avklart den aktuelle situasjonen.

– Vakthaldet vil vare til vi har fått avklart dette. Informasjonen er ikkje så dramatisk at vi ønsker å stengje flyplassen, seier Jacobsen.

