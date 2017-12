Ferje med 13 passasjerar grunnstøtte på grunn av menneskeleg svikt

Hendinga skjedde torsdag 7. desember mellom Årsnes og Varaldsøy i Kvinnherad, melder NRK.

Ferja har no blitt undersøkt og ferjeselskapet Norled har hatt samtalar med mannskapet. Konklusjonen er at ferja grunnstøtte etter ein menneskeleg svikt.

– Dette kjem ganske raskt til å gå over til å vere ei personalsak, og den vil eg ikkje kommentere. Det er likevel ikkje til å skjule at vakthavande navigatør har vore uoppmerksam i fleire kritiske minutt, seier Norleds regionsjef Inge André Utåker.

Det var 13 passasjerar og seks ferjetilsette om bord då ulykka skjedde. Utåker ser ikkje vekk frå at feilen kan få følgjer for navigatøren, og stadfestar samstundes at ferja ikkje vil vere i rute igjen før i februar 2018.

(©NPK)