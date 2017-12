Innstiller Drevland som nytt medlem av Kringkastingsrådet

Dermed blir ho publikums forlengde arm inn i NRK, skriv Aftenposten.

Alt tyder dermed på at Drevland skal sitje i rådet i perioden 2018–2021. Endeleg avgjerd blir tatt av Stortinget før jul.

Kringkastingsrådet følgjer NRK tett og uttaler seg om statskanalen sine tilbod til publikum. Dei tek opp saker på eige initiativ eller etter klager frå publikum.

Trude Drevland var ordførar for Høgre i Bergen frå 2011 til 2015. Før det var ho varaordførar i same by sidan 2007.

Drevland blei i 2015 sikta for korrupsjon, men saka blei lagt bort etter bevisets stilling. Siktinga blei fråfalle i desember 2016. I haust har Drevland også blitt lagt merke til i Skal vi danse på TV 2.

(©NPK)