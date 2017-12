Kripos med ny kampanje for å få barn til å fortelje om overgrep

«Ikke alle hemmeligheter skal holdes» heiter kampanjen som Kripos også gjennomførte i fjor. Då opplevde dei at fleire tok kontakt med politiet i etterkant.

– Vi veit at mange, særleg i aldersgruppa 10 til 14 år, første fortel om overgrepet til ein venn eller venninne, men at overgrepet held fram med å vere deira løyndom. Eit viktig bodskap til denne gruppa, men også til vaksne som får vite om overgrep, er at slike hemmelegheiter ikkje skal haldast, seier Ketil Haukaas, sjef for Kripos.

Dei siste fire åra har talet på politimeldingar av overgrep mot barn under 16 år auka med over 175 prosent. Melding av valdtekt av barn under 14 år har auka med 52 prosent.

Den neste veka vil Kripos prøve å få fleire barn til å bryte tagnaden og få vaksne til å møte dei på ein betre måte.

