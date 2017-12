Norwegian-passasjerar trekte klagene sine

Pilotmangel i sommar førte til at fleire av Norwegians flyavgangar vart innstilte. Hundrevis av passasjerar vart ramma av innstillingane, og om lag hundre av dei klaga Norwegian inn for Transportklagenemnda. Men no har alle trekt klagene sine, melder P4.

– Det er veldig bra at Norwegian har komme til semje med forbrukarane, men ein kan stille spørsmål ved kvifor Norwegian ikkje gjorde dette med ein gong i staden for å kaste bort tid på nemnda, seier direktør Randi Flesland i Forbrukarrådet.

Flesland kritiserer Norwegian for manglande planlegging med store forseinkingar som konsekvens. Ho trekkjer fram at det er andre på året på rad at familiar fekk ferien øydelagt på grunn av forseinkingar og meiner det har vore unødvendig av Norwegian å fremme klagene for nemnda.

– Dei må betale erstatning med ein gong, det er ikkje nødvendig å gå til nemnda. Forbrukarrådet har vore svært kritisk til at selskapet ikkje er flinke nok til å gi informasjon om rettane og følgje dei rettane, så her har Norwegian eit forbetringspotensial, seier Flesland.

Norwegian seier at alle som har hatt krav på erstatning etter problema i sommar, no har fått det. Selskapet svarar på kritikken med at mange av klagene i sommar var komplekse og at det derfor har tatt tid å behandle dei.

– Det gjorde at vi i nokre saker valde å komme fram til ei løysing direkte med passasjerane etter ei ny vurdering, skriv flyselskapet til P4.

