Ingen medlemsflukt frå Venstre etter regjeringssamtalar

Rett nok har rundt 100 medlemmer meldt seg ut i protest over at partiet er villige til å sitte i ei regjering med Framstegspartiet, men samtidig har partiet fått det same talet på nye medlemmer, slik at situasjonen er nærmast status quo.

– Akkurat no er det omtrent hundre som har meldt seg inn og like mange som har meldt seg ut, stadfestar partiets kommunikasjonssjef Steinar Haugsvær overfor Minerva. Han understrekar at tala er omtrentlege.

Fleire medium har meldt om den reine masseflukta frå partiet, og fleire tillitsvalde har sagt at dei vil melde seg ut. Sjølv meiner nestleiar Ola Elvestuen at situasjonen ikkje er så dramatisk.

– Det eg har fått av tilbakemeldingar har vore positivt eller avventande. Det er mange som er nysgjerrige på kva vi klarer å få til, seier han.

Avgjerda om å forhandle om regjeringssamarbeidet blei tatt av eit fleirtal i landsstyret, men ein tredel, blant anna tidlegare leiar Odd Einar Dørum og nestleiar Terje Breivik, stemte mot.

