Ny ordning kan utfordre papirbøkene i skulen

– Eg trur elevar vil kunne lære meir, fortare, og betre med fleire digitale læremiddel. Likevel er det den papirbaserte læreboka som framleis dominerer i norsk skule, og det vil vi no gjere noko med, seier Arbeidarpartiets Torstein Tvedt Solberg til NTB.

På initiativ frå Ap går ein samrøystes kommunalkomité inn for å be regjeringa om å legge fram ein modell for auka bruk av digitale læremiddel når revidert nasjonalbudsjett blir lagt fram til våren.

Solberg meiner Noreg bør sjå til Danmark, der bruken av digitale skulebøker og oppgåvesamlingar i tillegg til dataspel og filmar er langt meir utbreidd enn i Noreg. Eit fond etter dansk modell, der læraren vel løysingane og staten står for halve finansieringa, er Aps føretrekte modell.

(©NPK)