Arbeidsgjevarar skyr folk med arbeidstrening via Nav

– Dei som tilset straffar på mange måtar unge som har vore på arbeidstrening. Dei blir vurderte som mindre eigna enn dei søkjarane som berre har vore utan arbeid, seier forskar Christer Hyggen til NRK.

Han er tilsett på velferdsforskingsinstituttet Nova ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hyggen og kollegaene sende 5.000 fiktive CV-ar til arbeidsgjevarar som i røynda søkte etter tilsette. Studien viser at ein søkjar som har hatt arbeidstrening gjennom Nav, får 17 prosent lågare «score» av arbeidsgjevar enn ein heilt lik søkjar som ikkje har det.

– Eg trur årsaka til dette er at arbeidsgjevarane er usikre på kva arbeidstrening eigentleg inneber. I tillegg har mange generelt negative assosiasjonar til folk som får hjelp frå Nav, seier han.

At ein person er på arbeidstreningstiltak hos Nav betyr at han eller ho har eit slags praksisopphald på ein arbeidsplass. Hyggen skriv i forskingsartikkelen at arbeidstrening er det mest brukte tiltaket for å få unge ut i jobb.

