Ny nettside viser tilstanden i barnevernet

– I monitoren kan du sjekke tilstanden i alle Noregs barnevernstenester og få informasjon om barnevernsarbeidet i Noreg. Dette er første gong vi har data og statistikk på interkommunalt nivå og kan analysere på barnevernstenester, og ikkje berre kommunar, seier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Tenesta blir lanserast torsdag på Bufdirs nettsider. Dei aller fleste tala i monitoren er henta frå SSB, men databasen inneheld også tal og statistikk frå halvårsrapporteringa til kommunane og Sentraleininga for fylkesnemnda og sosiale saker.

Mange små

Hovudhensikta er at kommunane skal få betre informasjon om tilstanden i eiga barnevernsteneste. Det blir også sett på som viktig at kommunane no kan samanlikne seg med kvarandre.

Det er til saman 295 barnevernstenester i Noreg, og Trommald seier ho er bekymra for dei minste av dei. I dag har fem barnevernstenester éin eller færre tilsette, den minste barnevernstenesta har berre ei 20-prosentstilling til barnevernsarbeid. 32 barnevernstenester har tre eller færre tilsette.

– Det er ei bekymring at det framleis er såpass mange små barnevernstenester i Noreg. Vi veit frå forskinga at større tenester styrkjer fagmiljøa og kan føre til meir stabile tenester. Det er ein risiko ved små barnevernstenester at fagmiljøa kan bli ustabile, noko som kan svekkje rettssikkerheita til barna, seier Trommald.

Inhabilitet

Ho er likevel glad for at stadig fleire små barnevernstenester innleier samarbeid med andre for å styrke tenesta. Totalt er det 75 interkommunale samarbeid i Noreg. Dette omfattar til saman 235 kommunar.

Trommald nemner også andre ulemper med små barnevernstenester, blant anna større fare for inhabilitet, dårlegare tilgang på forsvarleg hjelp etter kontortid og større sårbarheit for sjukefråvær og høg turnover.

