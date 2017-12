Stortinget legg til rette for havvindparkar i Noreg

Det skjer fordi Høgre, Frp, KrF og Venstre under behandlinga av statsbudsjettet på Stortinget bestemde seg for å gå eit steg lengre enn dei gjorde i budsjettforhandlinga.

– Vi i energi- og miljøkomiteen meinte at forslaget i statsbudsjettet ikkje var offensivt nok, fortel nyvald stortingsrepresentant for Høgre, Lene Westgaard-Halle, til Dagbladet.

Dei borgarlege partia legg difor inn eit tillegg som slår fast at det skal opnast eitt til to område for flytande havvindkraft i norsk farvatn. Det skal også følgja med støtte frå Enova slik at eit fullskala pilotanlegg kan koma på plass.

Målet er ikkje å få meir fornybar energi inn i den norske kraftmarknaden, men å leggja til rette for at dette kan bli ei lønsam næring for Noreg.

– Det finst to typar havvindmøller. Dei vindmøllene som står fast på havbotnen og dei som er flytande i havoverflata. Dei som står fast er det mange som er gode på, men det er ikkje tilfellet for flytande vindmøller. Her har Noreg eit fortrinn. Statoil har akkurat opna den størst flytande vindparken i verda utanfor kysten av Skottland, seier Westgaard-Halle.

(©NPK)