Biogen har levert nytt pristilbod på medisinen Spinraza

– Vi er svært fortvila over at norske pasientar med muskelsjukdommen spinal muskelatrofi enno ikkje har fått den behandlinga dei treng. Spinal muskelatrofi er ein alvorleg tilstand som bør behandlast så raskt som mogleg. Vi håpar no at Beslutningsforum vil ta stilling til tilbodet før jul, slik at ei lita pasientgruppe utan andre behandlingsalternativ kan få den hjelpa dei så sårt treng, seier administrerande direktør Kristin Nyberg i Biogen.

