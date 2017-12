Politiet gjer heilomvending – 18 bilistar slepp bot

– Eg har sjølv ringt rundt til dei som vart bøtelagde og fortalt at dei kan sjå bort ifrå bota. Vi har fått tak i dei aller fleste, bortsett frå to-tre personar. Dei som eventuelt har betalt allereie vil få tilbake pengane, seier politiførstebetjent Roger Lefdal ved Bergen vest politistasjon til Bergensavisen.

Han forklarar at mannskapa som gjennomførte kontrollen gjekk ut ifrå at alle bilistar skal vere skodd med vinterdekk etter ein gitt dato.

– Dette er ikkje riktig, slår han fast.

Han understrekar likevel at politiet meiner det var svært glatt føre i periodar denne dagen.

Men sjølv om det skulle vere glatt, kan ikkje politiet skrive ut bøter på staden – såkalla forenkla førelegg. Trafikkjurist Jens Christian Riege bekreftar at politiet må gå til politimelding før dei kan gi bøter for bruk av sommardekk.

– Det er høve til å bøteleggje. Men då må polititenestemannen levere ei politimelding på dette. Saka må innom politikammerset og ein jurist må sjå på det, seier han.

Riege fortel at tankegangen bak lovverket er at det skal vere høgare terskel for å gi bot i dei sakene som er meir krevjande skjønnsmessig.

– Det er flott at dei tør å innrømme feil. Det synest eg det står respekt av. Det er ikkje ofte statlege organ gjer slikt, seier Roger Johnsen, ein av dei som vart bøtelagt, til BA. Han meiner at det ikkje var glatt på den aktuelle strekninga den dagen.

(©NPK)