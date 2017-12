Snøskredfare fører til evakuering i Longyearbyen før jul

I tolv bustader under den bratte fjellsida blir det forbod mot å opphalde seg frå 22. desember. Grunngjevinga for forbodet er faren for sikkerheita til enkeltpersonar og allmenta fordi området er spesielt utsett for snøskred, opplyser sysselmann Kjerstin Askholt i ei pressemelding.

– Det er tre bustadar som blir berørt, og totalt seks personar, seier kommunikasjonsrådgivar Terje Carlsen hos Sysselmannen til Svalbardposten.

Kvart eit opphald i Lia blir forbode frå fredag neste veke. Forbodet gjeld inntil vidare, og vil bli sikra så lenge det er fare for snøskred i området, så framt skredsikring ikkje er sett i verk, opplyser Askholt.

