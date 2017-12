Sykepleiarar blir sjuke av jobben

– Dette er illevarslande. Eg forventar at både politikarar og arbeidsgjevarar tar desse funna på største alvor og gjer sitt for at arbeidskvardagane skal bli mindre belastande, seier forbundsleiar Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund (NSF) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Ifølgje SINTEF-rapporten er nesten ein tredel av sjukefråværet blant sjukepleiarane arbeidsrelatert. Fråværet kjem blant anna av høg fysisk arbeidsbelasting og høgt arbeidstempo over tid, søvnproblem på grunn av turnusarbeid og smitte frå pasientar eller kollegaer.

– Den store arbeidsbelastinga er ein viktig grunn til at heile 20 prosent sluttar å jobbe som sjukepleiarar i løpet av dei første ti åra etter ferdig utdanning, seier By.

I tillegg viser rapporten, som først vart omtalt i Sykepleien, at helseinstitusjonane er lite flinke til å legge til rette ved helseproblem.

Ifølgje Høgres helsepolitiske talsperson Sveinung Stensland tyder funna også på rotete organisering og dårleg leiing fleire stadar.

– Mykje kan løysast med betre leiing. Måten arbeidskvardagen blir organisert på, betyr noko for helsa og trivselen til dei tilsette, seier Stensland, som meiner alle i sjukehusleiinga, frå toppleiing til avdelingsnivå, må ta funna om sjukefråværet i SINTEF-rapporten inn over seg.

