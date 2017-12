Store forventningar til samisk sanningskommisjon

– Vi føreset at kommisjonen sørgjer for ein grundig gjennomgang av korleis fornorskingspolitikken har påverka det samiske samfunnet når det gjeld språk, rettar, kultur og næring, seier Henrik Olsen til NTB.

Han representerer Norske Samers Riksforbund i sametingsrådet og vil vere til stades under møtet på Stortinget fredag saman med andre representantar for Sametinget, Norske Kveners Forbund, Kvenlandsforbundet og Norsk-finsk forbund.

Beklaging

– Det viktigaste er at kommisjonen skaffar eit kunnskapsgrunnlag som blir formidla breitt, og som blir ein del av historieskrivinga i framtida. Vi må sørgje for at det blir tatt lærdom av det som skjedde, seier Olsen.

På spørsmål frå NTB seier han at det ikkje vil vere unaturleg om sanningskommisjonen også vurderer spørsmål knytt til erstatning og oppreisning og om det bør komme ei offentleg beklaging for fornorskingspolitikken som samar og kvener blei utsett for.

– Kommisjonen bør bestå av samiske og kvenske representantar. Det bør bli henta inn historier frå eit bredt spekter av folk som er blitt utsett for dette, seier Olsen.

– Det er den eldste delen av befolkninga som i størst grad har kjent dette på kroppen, men også unge menneske fortel at dei framleis møter haldningar som heng att frå denne perioden, seier han.

Formøte

I samband med behandlinga av eit representantforslag frå SV vedtok stortingsfleirtalet før sommaren å sette ned ein sanningskommisjon for fornorskingspolitikk og urett gjort mot samar og kvener.

Presidentskapet fekk i oppgåve å utarbeide mandat og samansetninga av kommisjonen. Hensikta med arbeidet er å gjennomføre ein historisk gjennomgang av fornorskingspolitikken og analysere årsaker og verknaden.

Under møtet fredag er ambisjonen å komme nærmare eit endeleg mandat og drøfte kven som skal sitte i kommisjonen og kva den formelt skal heite. Den vidare framdrifta er førebels ikkje avklart.

(©NPK)