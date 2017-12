Undersøking: Nær ein av ti kvinner i reklamebransjen har opplevd seksuell trakassering

Undersøkinga er gjennomført av Kreativt Forum (KF), og viser at 2,6 prosent av mennene og 8,5 prosent av kvinnene som har svart, seier dei er blitt utsette for seksuell trakassering dei siste seks månadene, skriv Kampanje.

Det er særleg kvinner i aldersgruppa 18 til 35 år som seier dei er blitt utsette for seksuell trakassering siste halvår. Her er delen over 10 prosent. Snevrar ein inn aldersgruppa til kvinner mellom 26 og 35 år er delen 15 prosent. Tala er altfor høge, meiner dagleg leiar Benedicte Løvdal i KF.

– Ja, etter mi meining er det eit høgt tal. Kartlegginga avdekkjer at det skjer for mykje uønskt seksuell åtferd både blant kvinner og menn, og det er eit grunnlag for å gjere noko med det. Det som er tydeleg, er at det ikkje har vore nok medvit rundt temaet i bransjen, seier ho.

Kreativt Forum er ei foreining for alle som arbeider med kreativ kommunikasjon. Foreininga fusjonerte i 2008 med Designbyråforeningen.

(©NPK)