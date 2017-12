Miljøfyrtårn er godkjent av EU

Etter ei langvarig vurdering, vart vedtaket om å anerkjenne Miljøfyrtårn vedtatt av Europakommisjonen 6. desember, skriv stiftinga i ei pressemelding.

Dermed er Miljøfyrtårn, som har administrasjonen sin i Kristiansand, den første nasjonale ordninga i Europa som har blitt godkjent av EU.

– Dette er ein stor siger for Miljøfyrtårn og for alle som er sertifiserte. Etter å ha jobba med dette i fleire år er vi svært glade og letta over endeleg å få beviset på at systemet vårt held høg internasjonal kvalitet, seier dagleg leiar i Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg.

Ved at Miljøfyrtårn no er ei europeisk anerkjent miljøsertifisering, kan det inngå som godkjent kontrakts- og kvalifikasjonskrav når norske verksemder skal ut på anbod i Europa, utan å måtte gå vegen om meir kompliserte system, heiter det i pressemeldinga.

Både NHO, Virke og Bedriftsforbundet gratulerer Miljøfyrtårn med den internasjonale anerkjenninga, som dei meiner er viktig for næringslivet.

– Anerkjenninga er både viktig for norske selskap som skal konkurrere i utlandet, og for verksemder med internasjonale kundar, som no lettare kan dokumentere at dei tar miljøansvar, seier Vibeke Hammer Madsen, administrerande direktør i Virke.

Miljøfyrtårn er eit verktøy for sertifisering og miljøleiing, som hjelper private og offentlege verksemder med å ta miljøansvar. Over 5.400 verksemder er sertifiserte som Miljøfyrtårn.

