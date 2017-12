Slutt på import av stokkender til jakt

Miljødirektoratet gav 4. mai 2017 Løvenskiold-Fossum Skog løyve til å importere 8.000 stokkender for utsetting til kommersiell jakt i Telemark.

Avgjerda vart klaga på av Norsk Ornitologisk Forening og NOAH – for dyrs rettar, og det er denne klagen Miljødirektoratet no har behandla.

– Med det kunnskapsgrunnlaget som no ligg føre, og dei vurderingar som er gjort i klagesaka, kan ikkje Miljødirektoratet sjå at denne typen arrangert jakt på utsette ender har noka framtid i Noreg, seier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Endene er allereie blitt sette ut, i tråd med den godkjenninga direktoratet først gav.

– Avgjerda får først og fremst betyding for eventuelle framtidige søknadar om import og utsetting for jaktføremål, opplyser Miljødirektoratet.

Førebelse tal viser at færre enn 2.200 av dei 8.000 utsette endene vart skotne under jakta i år.

Miljødirektoratet grunngjev sitt avslag blant anna med at det er ein risiko for at tamme og ville stokkender vil pare seg med kvarandre, noko som på lengre sikt kan ha negative genetiske konsekvensar.

Sjølv om direktoratet stoppar importen av stokkand, kan ein framleis jakte stokkand i den ordinære småviltjakta. Jaktforskrifta opnar for stokkandjakt mellom 21. august og vesle julaftan. På hav og fjord kan fuglen jaktast frå svenskegrensa til og med Vest-Agder fylke mellom 10. september og vesle julaftan.

