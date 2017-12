To nye planar om milliardutbyggingar på norsk sokkel

Begge planane vart overlevert til olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) på hans kontor tysdag.

VNG Norge, som er operatør på Fenja, opplyser at dei saman med partnarane planlegg investeringar på 10,2 milliardar kroner i utbygginga. Planen er å starte produksjonen i 2021. Berekningane viser at feltet inneheld om lag 100 millionar fat oljeekvivalentar, for det meste olje.

Repsol er operatør på Yme-feltet og opplyser at dei planlegg investeringar på i overkant av 8 milliardar kroner.

– Det er forventa at norske leverandørar vil stå for 70 prosent av leveransane, opplyser selskapet.

Det har vore produksjon på feltet to gonger tidlegare: først frå 1996 til 2001, då det stengde på grunn av sviktande lønsemd. Deretter opna feltet opp igjen i 2007, men med ein skandaleplaga plattform med sprekkar i berekonstruksjonen. Plattforma vart skrota i 2016.

Forventa investeringar for Yme-prosjektet var den gong 4,8 milliardar kroner, men kostnadane auka til over 14 milliardar kroner.

Så langt i år har regjeringa fått planar om utbyggingar på norsk sokkel med investeringar på til saman 125 milliardar kroner. Ifølgje berekningane frå selskapa vil dette føre med seg 100.000 årsverk.

