Tre nye kommunenamn er klare

Tysdag avgjorde Kommunal- og moderniseringsdepartementet at Skedsmo, Fet og Sørum skal heite Lillestrøm. Rømskog og Aurskog-Høland blir Aurskog-Høland, medan Førde, Jølster, Gaular og Naustdal blir heitande Sunnfjord.

– Val av namn på kommunen er viktig når ein skal byggje ein ny kommune og felles identitet. Namn betyr mykje for innbyggjarane, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Kommunane som blir heitande Sunnfjord, kom ikkje til semje om kva for eit namn dei skulle ta når den nye kommunen står klar frå byrjinga av 2020. To av kommunane ville bruke Førde, medan dei to andre ville kalle seg Indre Sunnfjord. Namnet Sunnfjord strir mot Språkrådets anbefaling, som legg vekt på at det ikkje samsvarer med området Sunnfjord, opplyser regjeringa.

– Sjølv om Sunnfjord omfattar eit større område, vil den nye kommunen utgjere ein vesentleg del, seier Sanner og peiker på at det var semje om namnet Sunnfjord i intensjonsavtalen.

Heller ikkje Aurskog-Høland og Rømskog kom i utgangspunktet til ei løysing. Der er det gjort eit kompromiss ved å ta namnet til den eine og kommunevåpenet til den andre.

Dei tre kommunane på Romerike som blir heitande Lillestrøm har følgt Språkrådets klare anbefaling.

– Eg meiner Lillestrøm representerer noko nytt, samtidig som det er eit godt etablert namn som er kjent både regionalt og nasjonalt, seier Sanner.

