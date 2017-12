Utval vil spare milliardar på å forenkle kommunale tilskot

Med 44 milliardar kroner i potten fordelt på 247 ulike øyremerkte tilskotsordningar blir det altfor mykje byråkrati og for lite lokalt sjølvstyre, lyder konklusjonen frå ekspertgruppa som tysdag leverte ei lang liste med ryddeforslag til finansminister Siv Jensen (Frp) og kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

– Eg vart veldig overraska då vi fann ut kor mange ulike ordningar som finst, seier leiar for ekspertgruppa Marianne Andreassen, til dagleg direktør i Lånekassen.

– Vi visste at omfanget var stort, men at det var så stort ante vi ikkje, medgir Jensen.

Legg ned, slå saman

Mandatet var å foreslå forbetringar som kan gi 5 milliardar kroner i innsparingar.

– Det har vi overoppfylt, og det kjem av at det er veldig mykje å ta tak i, rapporterer Andreassen.

Ekspertgruppa vil redusere talet på ordningar med øyremerkte tilskot til maksimalt 55. Nokre ordningar kan slåast saman og andre bør avviklast. Nær kvar tredje tilskotskrone – 12,2 milliardar kroner – bør løftast over til rammetilskotet for kommunesektoren, heiter det i rapporten.

– Her er det nok enklare å vere utval enn å vere regjering, for dette skal jo innom eit Storting som også vil noko, sa finansministeren etter at Andreassen hadde lagt fram forslaga.

Gamle ordningar

Dei to statsrådane er likevel einige om at tilskotsordningane har fått ese ut – utan at det samtidig er blitt rydda i gamle ordningar.

Gjennomgangen har avdekt at halvparten av ordningane er meir enn fem år gamle. Kvar fjerde ordning er meir enn 12 år gammal.

– Det var sikkert ein god grunn då desse vart innførte, men det er ikkje sikkert at behovet er det same i dag, lyder vurderinga frå Jensen.

Uklart og motstridande

Samtidig er det veldig mange små ordningar og berre nokre få store: Heile 86 prosent av midlane går til dei 20 største ordningane, medan dei andre ordningane har eit gjennomsnittsbeløp på litt over 100.000 kroner.

– Dette er jo svært lite når ein tenkjer på at dette jo vert styrt frå Stortinget, seier Andreassen.

Ho legg til at fordelingsverknaden av tilskotsordningane er høgst uklar, dei ulike tilskota er dels overlappande og dels motstridande – og ikkje minst blir det heile uoversiktleg og kostbart å administrere.

Søkolog

Ifølgje Sanner såg han nyleg ein stillingsannonse der ein kommune søkte etter «søkolog».

– Vi har fått eit system der pengane går dit pengane finst, ikkje nødvendigvis dit behovet er størst, meiner kommunalministeren.

Andreassen understrekar den grunnleggjande meininga til utvalet:

– Øyremerkte tilskot grip inn i lokaldemokratiet og svekkjer lokal tilhøyring. Ein må ha svært gode grunnar til å øyremerke tilskot, og det finst ikkje 250 gode grunnar, sa ho under presentasjonen.

(©NPK)