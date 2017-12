Evakueringa oppheva på Svalbard

Dei lokale skredobservatørane til NVE undersøkte onsdag formiddag fjellsidene på Sukkertoppen og over Nybyen til fots og med helikopter.

– På bakgrunn av desse observasjonane og vêrutsiktene framover konkluderer NVE med at skredfaren er over for denne gongen. Vi kan derfor oppheve evakueringa, seier sysselmann Kjerstin Askholt.

Forbodet mot å opphalde seg i bustadene i den øvre delen av Lia, som vart innført 14. desember, gjeld framleis.

Det har til saman gått tre skred på øya, ifølgje NVEs skredobservatørar. Eitt skred gjekk i Lia ovanfor veg 230 og to skred i fjellsida på oversida av Nybyen. Ingen av skreda har nådd bustadområde.

– Longyearbyen slapp unna det verste uvêret. Vinden og nedbøren vart ikkje så kraftig som venta. Dermed vart heller ikkje skredfaren slik vi hadde frykta. Det kan ein likevel ikkje vite før uvêret slår inn, seier sysselmann Kjerstin Askholt.

Rundt 180 personar vart evakuerte frå heimane sine måndag kveld. Uvêret tysdag førte til at markeringa av toårsdagen for skredet som tok to liv i Longyearbyen i 2015, vart avlyst.

