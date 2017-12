Forslag om dobbelt statsborgarskap ut på høyring

Ein av grunnane til at regjeringa vil endre lovverket, er at det ikkje er mogleg å inndra statsborgarskap frå folk som berre har eitt statsborgarskap.

– Dobbelt statsborgarskap er ein føresetnad for å ta frå personar det norske statsborgarskapet på grunn av terrorhandlingar eller liknande. Dette er noko av bakgrunnen for at Justis- og beredskapsdepartementet no foreslår å opne for dobbelt statsborgarskap, seier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Forslaget inneber at folk ikkje lenger vil miste det norske statsborgarskapet sitt viss dei blir borgarar i eit anna land. Det betyr òg at folk ikkje lenger blir nøydde til å seie frå seg tidlegare statsborgarskap for å bli norske.

– Eit fleirtal av dei som blir norske etter søknad, får i dag behalde det tidlegare statsborgarskapet i tillegg til det norske. Viss ein vart fødd norsk går derimot det norske statsborgarskapet automatisk tapt dersom ein blir borgar av eit anna land. Dette synest eg er urimeleg, seier Listhaug.

Det blir òg opna for at folk kan få tilbake det norske statsborgarskapet sitt dersom dei mista det for å bli borgarar av eit anna land.

