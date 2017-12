NVE gir løyve til tre nye vasskraftverk i Troms

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt løyve til å byggje vasskraftverka Lavangselva, Vasselva og Reipkrokelva i kommunane Tromsø og Balsfjord. Leirbukta, Smalak og Mellomdalelva kraftverk har fått avslag.

Dei tre nye kraftverka får ein årleg produksjon på omkring 25 GWh straum i året. Det svarar til straumbruken til om lag 1.250 husstandar.

Prosjekta som fekk avslag, kunne samla ha gitt ytterlegare 25 GWh straum i året.

I vedtaket om Leirbukta kraftverk har NVE lagt vekt på at ei utbygging av dei to elvane Leirbuktelva og Rastelva hadde fått negative konsekvensar for landskapet i eit verdifullt friluftslivsområde.

I vedtaka om Smalak og Mellomdalelva kraftverk har reindrifta vore avgjerande for avslaga, skriv NVE.

(©NPK)