Regjeringa avviser at sukkeravgifta er regelstridig

NHO mat og drikke klaga førre veke avgiftsauken inn for EØS-tilsynsorganet Esa, som så har bedt den norske regjeringa uttale seg om saka.

– Esa har nyleg oversendt ei klage til Finansdepartementet for kommentarar. Klagesaka gjeld avgiftsaukane på særavgiftene for sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer frå årsskiftet, seier statssekretær Jørgen Næsje (Frp) til NTB onsdag.

– Finansdepartementet meiner at særavgiftene ikkje inneber statsstøtte, og kan ikkje sjå at Esa har grunnlag for å suspendere avgiftsaukane. Vi er no i kontakt med Esa, der vi held fast på dette synspunktet. Vi vil kommentere klaga til Esa ytterlegare på nyåret, legg han til.

NHO krev at Esa kjem med eit såkalla mellombels tiltak, som vil sørgje for at sukkeravgifta ikkje blir innført før ho er grundig vurdert av Esa. I praksis vil ei slik avgjerd måtte komme denne veka, ettersom avgifta etter planen skal innførast frå nyttår. EØS-tilsynet har aldri før tydd til eit slikt mellombels tiltak, men vurderte det i samband med flypassasjeravgifta.

I den borgarlege budsjettavtalen blir avgifta på sjokolade- og sukkervarer auka med 83 prosent, mens avgifta på alkoholfrie drikkevarer aukar med 42,3 prosent. Det gir rundt to milliardar kroner til statskassa neste år.

