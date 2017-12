Søreide: Ikkje aktuelt å flytte Noregs Israel-ambassade

– Flytting av den norske ambassaden er ikkje aktuell norsk politikk, skriv utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i eit svar på eit skriftleg spørsmål frå SVs Petter Eide i Stortinget. Ambassaden ligg i dag i Tel Aviv.

Bakteppet for spørsmålet er USAs president Donald Trumps avgjerd nyleg om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovudstad. Han varsla samtidig at prosessen med å flytte ambassaden i Israel, no vil starte.

– Eg har offentleg uttrykt at Noreg er svært bekymra for at den amerikanske avgjerda om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovudstad, kan bidra til meir ustabilitet i regionen og gjere det vanskelegare å få partane til forhandlingsbordet, skriv Søreide tysdag.

Ho viser til at Jerusalems status er blant dei temaa som må løysast gjennom forhandlingar mellom israelarar og palestinarar.

– Dette har også blitt formidla til amerikanske styresmakter via vår ambassade i Washington DC og frå Utanriksdepartementet til den amerikanske ambassaden i Oslo. USA er godt kjent med norsk posisjon i denne saka, skriv Søreide.

